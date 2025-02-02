Воздушная тревога распространилась еще на три области Украины

На Украине воздушная тревога была объявлена еще в трех регионах страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Согласно ее информации, в 1:00 этот режим начал действовать в Киевской области, через шесть минут распространился на Черкасскую область, а еще через 11 минут — на Херсонскую область.

В ночь на 2 февраля украинские СМИ писали о том, что в Харькове на востоке Украины произошли взрывы. Накануне вечером власти республики распространили предупреждение об угрозе с воздуха в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее военные блогеры объяснили, кто нанес авиаудар по интернату в Судже.