Украинские власти решили нанести ракетный удар по Судже в попытке отвлечь мировое сообщество от «зверств» Вооруженных сил Украины в Русском Поречном Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области», — сказано в заявлении ведомства.

До этого автор Telegram-канала «Рыбарь», военный блогер Михаил Звинчук, писал, что Россия не наносила удар по гражданской инфраструктуре в районе Суджи в Курской области. Согласно его заявлению, украинские паблики распространяют лживую информацию о том, что по городской школе-интернату ударила авиация Воздушно-космических сил России, а под завалами могут находиться около 95 человек.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в курском приграничье. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось о новой тактике ВСУ в Курской области.