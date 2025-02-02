Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Курской области в шестой раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области шесть раз за сутки объявляли ракетную опасность
close
Таисия Лисковец/РИА Новости

За прошедшие сутки ракетная опасность в Курской области объявлялась шесть раз. О ней в том числе сообщал региональный оперштаб.

В первый раз этот режим действовал с 6:53 до 7:27. Второй раз оперштаб написал о ракетной опасности в 11:16. Она продолжалась до 12:10. В третий раз режим ракетной опасности действовал с 12:34 до 12:38. Четвертая ракетная опасность продолжалась с 18:44 до 19:08. В пятый и шестой разы она действовала с 22:01 до 22:07 и 22:26 до 22:45.

Каждый раз власти призывали местных жителей оставаться дома и спрятаться в помещении без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, советовали укрыться в ближайшем безопасном месте.

1 февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Курской области создали патрули для борьбы с мародерством в приграничье.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами