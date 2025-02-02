Власти Курской области в шестой раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области шесть раз за сутки объявляли ракетную опасность

За прошедшие сутки ракетная опасность в Курской области объявлялась шесть раз. О ней в том числе сообщал региональный оперштаб.

В первый раз этот режим действовал с 6:53 до 7:27. Второй раз оперштаб написал о ракетной опасности в 11:16. Она продолжалась до 12:10. В третий раз режим ракетной опасности действовал с 12:34 до 12:38. Четвертая ракетная опасность продолжалась с 18:44 до 19:08. В пятый и шестой разы она действовала с 22:01 до 22:07 и 22:26 до 22:45.

Каждый раз власти призывали местных жителей оставаться дома и спрятаться в помещении без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, советовали укрыться в ближайшем безопасном месте.

1 февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Курской области создали патрули для борьбы с мародерством в приграничье.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.