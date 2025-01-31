Украинский пленный Фабрисенко рассказал, что попал в плен, когда заблудился

Солдат ВСУ рассказал, что попал в плен, когда заблудился и вышел на российских разведчиков

Украинский военный Евгений Фабрисенко рассказал РИА Новости, что попал в плен 24 ноября после того, как его группа зашла в курское село Русское Поречное.

По его словам, он заблудился и случайно вышел на разведчиков ВС России.

«По приказу старшего группы я пошел на другую позицию заряжать пауэрбанки и батарею для рации. Возвращаясь с позиции, я заблудился и вышел на русских разведчиков», — сказал он.

Фабрисенко отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в село Русское Поречное, должны были оставаться там в течение двух недель.

19 января журналисты РИА Новости, ссылаясь на бойца группировки российских войск «Север», сообщили, что в подвалах домов в Русском Поречном были найдены замученные украинскими военными мирные граждане.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, фигурантами уголовного дела, возбужденного по соответствующим фактам, стали пять человек, в том числе Фабрисенко.

Ранее пресс-служба СК РФ обнародовала видео с допросом Фабрисенко.