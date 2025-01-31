Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный Фабрисенко рассказал, что попал в плен, когда заблудился

Солдат ВСУ рассказал, что попал в плен, когда заблудился и вышел на российских разведчиков
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинский военный Евгений Фабрисенко рассказал РИА Новости, что попал в плен 24 ноября после того, как его группа зашла в курское село Русское Поречное.

По его словам, он заблудился и случайно вышел на разведчиков ВС России.

«По приказу старшего группы я пошел на другую позицию заряжать пауэрбанки и батарею для рации. Возвращаясь с позиции, я заблудился и вышел на русских разведчиков», — сказал он.

Фабрисенко отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в село Русское Поречное, должны были оставаться там в течение двух недель.

19 января журналисты РИА Новости, ссылаясь на бойца группировки российских войск «Север», сообщили, что в подвалах домов в Русском Поречном были найдены замученные украинскими военными мирные граждане.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, фигурантами уголовного дела, возбужденного по соответствующим фактам, стали пять человек, в том числе Фабрисенко.

Ранее пресс-служба СК РФ обнародовала видео с допросом Фабрисенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами