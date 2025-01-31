Пленный солдат ВСУ рассказал, на сколько его отряд заходил в Русское Поречное

Боец ВСУ Фабрисенко: украинские солдаты зашли в Русское Поречное на две недели

Украинские солдаты, вторгшиеся в село Русское Поречное в Курской области, должны были оставаться там в течение двух недель. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Фабрисенко, пишет РИА Новости.

«[Мы должны были находиться в населенном пункте] в период с 28 сентября по 12 октября [2024 года]», — уточнил мужчина.

По словам украинского военного, он и его сослуживцы получили приказ зайти на территорию РФ от командира роты. Ожидалось, что через две недели после вторжения в Русское Поречное их отряд сменит другое подразделение ВСУ.

Фабрисенко добавил, что попал в плен 24 ноября прошлого года. Это произошло в ходе боевых действий в Суджанском районе Курской области.

19 января журналисты РИА Новости со ссылкой на бойца группировки российских войск «Север» сообщили, что в подвалах домов в Русском Поречном были найдены замученные украинскими военными мирные граждане.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, всего солдаты ВСУ расправились над 22 жителями населенного пункта. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по соответствующим фактам, стали пять человек, в том числе Фабрисенко.

Ранее пресс-служба СК РФ обнародовала видео с допросом Фабрисенко.