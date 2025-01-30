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В Минобороны РФ рассказали об успехах группировок «Центр» и «Юг» на фронте

МО РФ: группировки «Юг» и «Центр» за сутки уничтожили до 725 военнослужащих ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировок российских войск «Центр» и «Юг» в течение суток ликвидировали до 725 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что за данный промежуток времени солдаты группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и ударили по местам скопления украинских войск в районе четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о городах Часов Яр, Северск и селах Дроновка, Верхнекамское.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что потери украинских формирований в зоне ответственности группировки «Юг» составили до 175 солдат и одно орудие полевой артиллерии. Кроме того, Вооруженные силы РФ вывели из строя два автомобиля и уничтожили один склад с боеприпасами ВСУ.

В свою очередь, подразделения группировки «Центр» ликвидировали до 550 украинских бойцов и шесть автомобилей. Они же уничтожили два орудия полевой артиллерии ВСУ и столько же боевых бронированных машин.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Нелеповка, Новопавловка, Щербиновка и Андреевка», — подчеркивается в сообщении.

Данные населенные пункты также находятся на территории ДНР.

Ранее немецкие журналисты выяснили, почему ВСУ не могут перейти в наступление.

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