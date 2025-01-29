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В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два человека

Губернатор Гладков: в Разумном при атаке дрона погибли ребенок и его мама

В поселке Разумное Белгородской области при атаке беспилотника на жилой дом погибли двухлетний ребенок и его мама. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких... Самые искренние и глубокие соболезнования», — заявил он.

По словам губернатора, во время атаки в доме находились еще один ребенок и его отец, их госпитализировали в ближайшую больницу. Он подчеркнул, что все оперативные службы города работают на месте трагедии. Бойцы самообороны охраняют здание.

Гладков поручил министру строительства Оксане Петровне Козлитиной провести экспертизу для установления последствий атаки.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами город Алешки в Херсонской области, в результате чего погибли три человека. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, украинские военные использовали беспилотники «Баба-Яга» для разбрасывания мин-лепестков, которыми сейчас усеян город. Также на территории населенного пункта много неразорвавшихся кассет.

Ранее Москалькова рассказала о найденных в Курской области телах мирных жителей со связанными руками.

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