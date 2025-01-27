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ХАМАС рассказал о судьбе заложницы, освобождения которой требует Израиль

ХАМАС заявил, что заложница Арбель Йехуд жива и вернется в Израиль
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Палестинское исламистское движение ХАМАС в своем Telegram-канале сообщило, что заложница Арбель Йехуд, на освобождении которой настаивает Израиль, вернется на родину.

«Израиль затягивает с выполнением своих обязательств в рамках соглашения под предлогом [того, что ничего не знает о судьбе] Арбель Йехуд, хотя ХАМАС проинформировал посредников, что она жива», — говорится в посте.

Палестинская радикальная организация «Исламский джихад» (организация запрещена в России), которая вместе с ХАМАС противостоит Израилю в секторе Газа, также заявила в Telegram своего военного крыла «Сарая аль-Кудс», что посредникам были предоставлены гарантии того, что заложница здорова.

«В вопросе ее освобождения мы будем придерживаться тех сроков и условий, которые определит наше руководство и посредники», — отметил секретарь военного совета группировки Абу Ахмед.

Накануне канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что жителям Газы не позволят вернуться на север анклава, пока не будет освобождена Йехуд. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а Израиль попросил у США помощи с вызволением Йехуд.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС. Для этого Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы Газы.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».

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