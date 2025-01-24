В Брянской области рассказали о последствиях атаки ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: при перехвате 37 дронов ВСУ никто не пострадал

В результате попытки атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 37 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 18 реактивных. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», — написал он.

Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за защиту региона. Он отметил, что среди мирных жителей российского региона никто не пострадал.

24 января беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске. Один дрон повредил фасад и остекление на верхних этажах частного вуза. В результате атаки в здании начался пожар.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за неделю уничтожили 752 беспилотника.