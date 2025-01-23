США направят на границу с Мексикой еще 1,5 тысячи военных и вертолеты

Пентагон: на границу с Мексикой отправят еще 1,5 тысячи военных США и вертолеты

Министерство обороны США приняло решение направить еще 1,5 тысячи военнослужащих и вертолеты на границу с Мексикой. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны США Роберта Салессеса, размещенном на сайте Пентагона.

«Это представляет собой 60-процентное увеличение действующих сухопутных войск», — отмечается в заявлении.

Также ведомство начнет оказывать помощь в строительстве временных и постоянных заграждений с целью недопущения незаконного пересечения границы и нелегальной торговли.

Незадолго до этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает возможность нелегального въезда в страну через южную границу и предписывает меры по выдворению таких мигрантов.

Во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска. Он также озвучил намерение внести мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций и не исключил применение силы против них на территории Мексики.

Ранее в Мексике на акции протеста сожгли куклу Трампа.