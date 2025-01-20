Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны подтвердили утренние атаки беспилотников в Татарстане

Силы ПВО России за час сбили два дрона ВСУ над Татарстаном
close
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны ранним утром уничтожили два украинских беспилотника над территорией Республики Татарстан. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что летательные аппараты сбили над регионом в период с 06:00 до 07:00 мск.

Позже в Казани возле жилого дома обнаружили осколок беспилотника. По словам очевидцев, сначала осколок дрона попал на крышу жилого дома на улице Можайского, а затем упал возле подъезда.

Этим утром ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные предприятия Татарстана. По данным пресс-службы главы республики Рустама Минниханова, был принят комплекс мер по защите Казани и всего региона. В результате все вражеские дроны были обезврежены. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Позже Минобороны РФ подтвердило, что средства противовоздушной обороны сбили дрон над Татарстаном.

Из-за атаки дрона пассажирский самолет RWZ1512, вылетевший из Ташкента, не смог приземлиться в международном аэропорту Казани — представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами