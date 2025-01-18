Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В силовых структурах рассказали о ходе боев у Великой Новоселки в ДНР

ТАСС: до полной блокировки военных ВСУ в Великой Новоселке осталось 300 метров
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российским военным осталось преодолеть около 300 метров до полной блокировки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Великая Новоселка, расположенном на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Другие подробности о ходе боев на данном участке фронта пока не поступали.

18 января председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил о начале боев за село Удачное, которое находится всего в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью Украины. Он подчеркнул, что российские подразделения уже вошли в данный населенный пункт.

В тот же день военный эксперт Андрей Марочко заявил, что сейчас бойцы Вооруженных сил РФ контролируют «львиную долю» территории донецкого города Часов Яр. По его словам, российским подразделениям удалось «очень серьезно» закрепиться в южной части населенного пункта. Но и в его северо-восточных районах наблюдаются «серьезные успехи» военнослужащих страны.

За несколько дней до этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что солдаты ВС РФ вытеснили украинские формирования с территории огнеупорного завода в Часовом Яре. Это предприятие считалось одной из основных позиций ВСУ в городе.

Ранее министерство обороны РФ заявило о взятии под контроль восьми населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами