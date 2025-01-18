В силовых структурах рассказали о ходе боев у Великой Новоселки в ДНР

Российским военным осталось преодолеть около 300 метров до полной блокировки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Великая Новоселка, расположенном на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Другие подробности о ходе боев на данном участке фронта пока не поступали.

18 января председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил о начале боев за село Удачное, которое находится всего в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью Украины. Он подчеркнул, что российские подразделения уже вошли в данный населенный пункт.

В тот же день военный эксперт Андрей Марочко заявил, что сейчас бойцы Вооруженных сил РФ контролируют «львиную долю» территории донецкого города Часов Яр. По его словам, российским подразделениям удалось «очень серьезно» закрепиться в южной части населенного пункта. Но и в его северо-восточных районах наблюдаются «серьезные успехи» военнослужащих страны.

За несколько дней до этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что солдаты ВС РФ вытеснили украинские формирования с территории огнеупорного завода в Часовом Яре. Это предприятие считалось одной из основных позиций ВСУ в городе.

Ранее министерство обороны РФ заявило о взятии под контроль восьми населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.