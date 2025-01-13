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Стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
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Stringer/dpa/Global Look Press

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры после взрывов. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, администрации поступили сообщения о разрушении нескольких объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Этой же ночью в городе Полтаве на фоне воздушной тревоги произошел взрыв. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в области действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ сорвали эвакуацию населения из села Малая Токмачка в Запорожской области.

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