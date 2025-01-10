США и Великобритания атаковали электростанцию в столице Йемена

Al Masirah: США и Великобритания ударили по центральной электростанции в Сане

Войска США и Великобритании нанесли удар по центральной электростанции Хазиз в столице Йемена Сане. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По информации СМИ, Вооруженные силы США и Британии совершили несколько авиационных атак.

Незадолго до этого телеканал Al Arabiya сообщал, что США нанесли удары по подземным объектам хуситов, принадлежащим йеменскому движению «Ансар Аллах», расположенным в провинции Амран на северо-западе Йемена.

Сообщалось также, что йеменские хуситы ударили по американскому авианосцу USS Harry S. Truman в Красном море с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.

5 января стало известно, что хуситы нанесли ракетный удар по тепловой электростанции «Орот Рабин» на северо-западе Израиля. По словам представителя йеменских вооруженных сил Яхьи Сариа, электростанция, которая является крупнейшей в Израиле, была атакована гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» и операция достигла своей цели.

Ранее йеменских заключенных из тюрьмы Гуантанамо отправили в Оман.