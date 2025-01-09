Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае произошли взрывы

SHOT: на фоне работы системы ПВО в Славянске-на-Кубани слышны взрывы
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае сработала система ПВО (противовоздушной обороны), а в городе Славянске-на-Кубани на западе региона слышны взрывы, cообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, взрывы произошли около 1:30: сначала раздались два-три громких звука, а потом еще от четырех до 11. Кроме того, на окраине Славянска-на-Кубани заметили яркие вспышки. Эту информацию подтвердили и жители станиц Полтавская и Петровская.

Прошлой ночью Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских БПЛА. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, там произошел пожар, заявил губернатор региона Роман Бусаргин. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия. Несколько сотрудников МЧС пострадали про тушении пожара. Вечером 9 января власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за произошедшего.

Ранее россиян призвали собрать «тревожный чемоданчик».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами