В Краснодарском крае произошли взрывы

В Краснодарском крае сработала система ПВО (противовоздушной обороны), а в городе Славянске-на-Кубани на западе региона слышны взрывы, cообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, взрывы произошли около 1:30: сначала раздались два-три громких звука, а потом еще от четырех до 11. Кроме того, на окраине Славянска-на-Кубани заметили яркие вспышки. Эту информацию подтвердили и жители станиц Полтавская и Петровская.

Прошлой ночью Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских БПЛА. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, там произошел пожар, заявил губернатор региона Роман Бусаргин. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия. Несколько сотрудников МЧС пострадали про тушении пожара. Вечером 9 января власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за произошедшего.

Ранее россиян призвали собрать «тревожный чемоданчик».