Средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в воздушном пространстве над Курской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по региону.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли более 290 военнослужащих на территории Курской области. По информации оборонного ведомства, всего за время боевых действий в российском регионе украинская армия потеряла более 50 тысяч военнослужащих, 294 танка и 217 боевых машин пехоты. Помимо этого, российские войска уничтожили 1,5 тысячи боевых бронированных машин, 160 бронетранспортеров и 347 артиллерийских орудий.

5 января в Минобороны РФ сообщили, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Ранее британский эксперт заявил, что контратака ВСУ в Курской области принесет вред Украине.