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В Эстонии прокомментировали атаку БПЛА на Ленобласть

ERR: ВСУ не нарушили воздушное пространство Эстонии при атаке БПЛА на Ленобласть
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Inna Varenytsia/Reuters

При атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Ленинградскую и Псковскую области России 4 января воздушное пространство Эстонии не было нарушено. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Координатор подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти, говоря об атаке, заявил, что дроны следовали по маршруту, не затрагивая крупные населенные пункты и районы, защищенные средствами противовоздушной обороны. Он также выразил убежденность в том, что операция началась в Киевской области и что дроны двигались в направлении Ленинградской области, избегая критически важных объектов инфраструктуры.

По словам Ханниотти, БПЛА не летели по прямой, и для этого были выбраны разные маршруты путем регулировки изгибов и высот.

Новость дополняется.

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