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Войска РФ отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

МО РФ: группировка «Север» отразила две контратаки ВСУ в Курской области
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Efrem Lukatsky/AP

Российская группировка войск «Север» сумела отразить две контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке.

«Отражены две контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В министерстве добавили, что российские военнослужащие продолжают разгром формирований ВСУ на территории российского региона.

Кроме того, отметили в Минобороны России, подразделения «Севера» смогли нанести поражение формированиям четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям теробороны в районах Дарьино, Николаево-Дарьино, Нижнего Клина, Куриловки, Леонидово, Александрии, Казачьей Локни, Махновки, Никольского, Меловой, Малой Локни, Новой Сорочины, Старой Сорочины, Суджи и Русского Поречного.

Также Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 340 военнослужащих на территории Курской области за последние сутки.

Ранее российские военкоры сообщили о новом наступлении ВСУ на Курскую область.

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