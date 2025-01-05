МО РФ: группировка «Север» отразила две контратаки ВСУ в Курской области

Российская группировка войск «Север» сумела отразить две контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке.

«Отражены две контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В министерстве добавили, что российские военнослужащие продолжают разгром формирований ВСУ на территории российского региона.

Кроме того, отметили в Минобороны России, подразделения «Севера» смогли нанести поражение формированиям четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям теробороны в районах Дарьино, Николаево-Дарьино, Нижнего Клина, Куриловки, Леонидово, Александрии, Казачьей Локни, Махновки, Никольского, Меловой, Малой Локни, Новой Сорочины, Старой Сорочины, Суджи и Русского Поречного.

Также Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 340 военнослужащих на территории Курской области за последние сутки.

Ранее российские военкоры сообщили о новом наступлении ВСУ на Курскую область.