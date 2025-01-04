В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области вечером, 4 января, был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили беспилотник самолетного типа в небе над областью. Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Утром 4 января в министерстве обороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны с 8:20 до 11:30 мск сбили 10 дронов над четырьмя регионами страны.

До этого губернатор Богомаз сообщил о двух сбитых дронах в Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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