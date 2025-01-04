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Над Брянской областью сбили еще четыре беспилотника

Богомаз сообщил об уничтожении еще четырех дронов над Брянской областью
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Станислав Красильников/РИА Новости

Над территорией Брянской области сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:09 по московскому времени.

Никто не пострадал, разрушений нет, заверил губернатор. В настоящее время на месте работают экстренные и оперативные службы, добавил он.

Незадолго до этого Богомаз сообщил, что в небе над Брянской областью сбили реактивный беспилотник ВСУ. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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