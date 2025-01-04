Над Брянской областью сбили еще четыре беспилотника

Богомаз сообщил об уничтожении еще четырех дронов над Брянской областью

Над территорией Брянской области сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:09 по московскому времени.

Никто не пострадал, разрушений нет, заверил губернатор. В настоящее время на месте работают экстренные и оперативные службы, добавил он.

Незадолго до этого Богомаз сообщил, что в небе над Брянской областью сбили реактивный беспилотник ВСУ. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.