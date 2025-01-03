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Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Системы ПВО сбили шестой за день беспилотник над Брянской областью
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Станислав Красильников/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шестой за день беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. Еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет. В настоящее время в Брянской области работают оперативные и экстренные службы.

Несколькими часами ранее средства ПВО России обнаружили и уничтожили три беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений при атаке не было. На месте инцидента работали оперативные и экстренные службы.

Кроме того, ВСУ с помощью миномета обстреляли село Кирилловка в Климовском районе Брянской области. В результате один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее ВСУ за три часа атаковали шестью дронами несколько регионов РФ.

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