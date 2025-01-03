Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Системы ПВО сбили шестой за день беспилотник над Брянской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шестой за день беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. Еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет. В настоящее время в Брянской области работают оперативные и экстренные службы.

Несколькими часами ранее средства ПВО России обнаружили и уничтожили три беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений при атаке не было. На месте инцидента работали оперативные и экстренные службы.

Кроме того, ВСУ с помощью миномета обстреляли село Кирилловка в Климовском районе Брянской области. В результате один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее ВСУ за три часа атаковали шестью дронами несколько регионов РФ.