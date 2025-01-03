Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шестой за день беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. Еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона.
Богомаз добавил, что в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет. В настоящее время в Брянской области работают оперативные и экстренные службы.
Несколькими часами ранее средства ПВО России обнаружили и уничтожили три беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений при атаке не было. На месте инцидента работали оперативные и экстренные службы.
Кроме того, ВСУ с помощью миномета обстреляли село Кирилловка в Климовском районе Брянской области. В результате один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью.
Ранее ВСУ за три часа атаковали шестью дронами несколько регионов РФ.