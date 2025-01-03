Брянскую область атаковали беспилотники

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили и уничтожили три вражеских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом губернатор региона заявил в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений при атаке нет. На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Сообщение об уничтожении дрона опубликовано в 20:18 мск. В 18:58 мск Богомаз также сообщал, что силы ПВО сбили дрон самолетного типа.

Кроме того, ВСУ с помощью миномета обстреляли село Кирилловка в Климовском районе Брянской области. В результате один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью.

А накануне ракетному обстрелу подверглось село Ивановское в Курской области. Один из ударов, в частности, пришелся на здание Дома Культуры. Пострадала сотрудница ДК — она получила сотрясение мозга и была госпитализирована.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ в Курской области.