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Брянскую область атаковали беспилотники

Богомаз: силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника самолетного типа
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Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили и уничтожили три вражеских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом губернатор региона заявил в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений при атаке нет. На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Сообщение об уничтожении дрона опубликовано в 20:18 мск. В 18:58 мск Богомаз также сообщал, что силы ПВО сбили дрон самолетного типа.

Кроме того, ВСУ с помощью миномета обстреляли село Кирилловка в Климовском районе Брянской области. В результате один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью.

А накануне ракетному обстрелу подверглось село Ивановское в Курской области. Один из ударов, в частности, пришелся на здание Дома Культуры. Пострадала сотрудница ДК — она получила сотрясение мозга и была госпитализирована.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ в Курской области.

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