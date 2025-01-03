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Украинские войска понесли потери в сражениях с группировкой «Юг»

Подразделения группировки «Юг» за неделю уничтожили почти 2 тыс. военных ВСУ
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Подразделения группировки «Юг» российской армии за неделю уничтожили почти 1745 украинских военных в своей зоне ответственности. Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны.

«Два танка, четыре боевые машины пехоты, в том числе «Bradley» производства США, три бронетранспортера, включая «Saxon» производства Великобритании и два М113 производства США, четыре другие боевые бронированные машины, семь автомобилей и девять орудий полевой артиллерии», — перечислили в Минобороны потери украинских сил.

Против российских войск сражались пять украинских механизированных бригад, а также две аэромобильные (ВДВ), одна мотопехотная бригада и две бригады территориальной обороны.

До этого министерство обороны Российской Федерации сообщило, что группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ.

1 января Минобороны РФ сообщало, что в зоне действий группировки «Восток» потери ВСУ составили более 150 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю сбили 559 дронов ВСУ.

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