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В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины
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Zamir Usmanov/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена на территории трех регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Кроме того, в красной зоне остаются два региона — Харьковская и Днепропетровская области.

Накануне сообщалось, что тревога звучала на территории Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областей, а также в столице Украины.

В ночь на 31 декабря российские военнослужащие нанесли удар по механическому заводу в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. Как рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, предприятие занимается производством и сборкой ракет.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее удар беспилотника по правительственному кварталу в Киеве сняли на видео.

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