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Минобороны сообщило об уничтожении семи украинских беспилотников

Минобороны: в России за два часа сбили семь украинских дронов
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Станислав Красильников/РИА Новости

В небе над территориями Орловской, Брянской, Белгородской и Курской областей сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Украинские дроны были уничтожены в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени с помощью дежурных средств противовоздушной обороны, отметило ведомство. По два дрона сбили над Орловской, Брянской и Белгородской областями, один — над Курской областью, уточнили в Минобороны РФ.

Незадолго до этого сообщалось, что в небе над Курской и Белгородской областями за час сбили два беспилотника. Налеты украинских дронов были зафиксированы с 14:00 до 15:00.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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