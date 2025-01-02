В Днепропетровске на востоке Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск) произошли взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Днепре слышны звуки взрывов», — передают корреспонденты.

Издание «Страна.ua» отмечает, что после взрывов в городе виден столб дыма. В городе тем временем звучит воздушная тревога.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Николаевской области. Координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев рассказал, что удар был нанесен по военной базе украинских войск.

Кроме того, местные паблики писали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВОЗ осудила атаку ВСУ на больницу в Алешках.