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В Днепре слышны звуки взрывов

В Днепропетровске на востоке Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
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В украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск) произошли взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Днепре слышны звуки взрывов», — передают корреспонденты.

Издание «Страна.ua» отмечает, что после взрывов в городе виден столб дыма. В городе тем временем звучит воздушная тревога.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Николаевской области. Координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев рассказал, что удар был нанесен по военной базе украинских войск.

Кроме того, местные паблики писали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВОЗ осудила атаку ВСУ на больницу в Алешках.

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