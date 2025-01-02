Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

За 60 минут два дрона атаковали регионы России

Минобороны: над Курской и Белгородской областями сбиты два БПЛА
close
Inna Varenytsia/Reuters

Средства ПВО (противовоздушной обороны) за час сбили два БПЛА в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

В ведомстве уточнили, что налеты украинских беспилотников были зафиксированы с 14:00 до 15:00.

Утром над этими же регионами силы ПВО тоже сбили два дрона.

До этого министерство обороны России показало удар FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) по бронемашине с пехотинцами Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Как сообщается, в операции участвовали военные разведывательного подразделения группировки войск «Север». Броневик ВСУ, в который на видеозаписи садятся украинские солдаты, был обнаружен при помощи беспилотника, а после этого ликвидирован прямым попаданием FPV-дрона.

Ранее удар дрона по правительственному кварталу в Киеве сняли на видео.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами