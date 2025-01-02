За 60 минут два дрона атаковали регионы России

Минобороны: над Курской и Белгородской областями сбиты два БПЛА

Средства ПВО (противовоздушной обороны) за час сбили два БПЛА в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

В ведомстве уточнили, что налеты украинских беспилотников были зафиксированы с 14:00 до 15:00.

Утром над этими же регионами силы ПВО тоже сбили два дрона.

До этого министерство обороны России показало удар FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) по бронемашине с пехотинцами Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Как сообщается, в операции участвовали военные разведывательного подразделения группировки войск «Север». Броневик ВСУ, в который на видеозаписи садятся украинские солдаты, был обнаружен при помощи беспилотника, а после этого ликвидирован прямым попаданием FPV-дрона.

Ранее удар дрона по правительственному кварталу в Киеве сняли на видео.