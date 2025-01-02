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Швеция выделит $27 млн на поставку ЗРК Patriot Украине

Шведские власти выделят Румынии $27 млн для замены переданного Украине Patriot
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Global Look Press

Шведские власти оплатят поставку Румынией Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны Швеции.

«Правительство приняло решение о выделении 300 млн шведских крон (около $27 млн — прим. ред.) в качестве непрямой поддержки противовоздушной обороны Украины. Средства будут направлены в Румынию для замены системы Patriot, переданной Украине», — рассказали представители оборонного ведомства.

Уточняется, что деньги будут выделены из уже действующего пакета поддержки Киева.

27 декабря профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения НАТО с Россией.

Он отметил, что если дело дойдет до столкновения РФ и НАТО, то Москва «уничтожит Стокгольм» и «искалечит» Финляндию несколькими «Орешниками» и тактическим ядерным оружием.

Ранее сообщалось, что в Европе все меньше выступают за военную помощь Украине.

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