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В Минобороны рассказали об уничтожении украинских беспилотников над регионами РФ

МО РФ: дроны ВСУ уничтожены в небе над Белгородской и Курской областями
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В небе над Белгородской и Курской областями уничтожена два дрона ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО).

«С 11.00 до 14.00 мск ... уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», — сообщили в ведомстве.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино.

В одном частном доме в результате вражеского обстрела пробита кровля, еще в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровля, фасад и надворные постройки. Также осколками посечен легковой автомобиль.

В ночь на 2 января военные уничтожили три дрона над территорией Белгородской области.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два беспилотных летательных аппарата сбили над территорией региона.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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