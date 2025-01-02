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ВСУ обстреляли Шебекино

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.

Однако в одном частном доме в результате вражеского обстрела пробита кровля, еще в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровля, фасад и надворные постройки. Также осколками посечен легковой автомобиль.

Гладков добавил, что информация о последствиях обстрела уточняется. В настоящее время оперативные службы работают на месте ЧП.

До этого министерство обороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью четыре украинских беспилотника.

В ночь на 2 января военные уничтожили три дрона над территорией Белгородской области.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Обстрелы Белгородской области
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