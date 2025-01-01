Российские силы ПВО сбили еще 14 украинских дронов

Вечером 1 января силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией России 14 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Дежурные средства ПВО сбили вражеские дроны в период времени с 20:00 до 22:00 мск. Пять беспилотников были уничтожены на Ростовской областью, четыре — над Воронежской областью, два — над Белгородской областью, два — над Тульской областью и один — над Орловской областью.

1 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке беспилотных летательных аппаратов ранены два жителя региона. Налет дрона на движущуюся машину произошел в Волоконовском районе на участке автодороги Шаховка — Тишанка.

В этот же день сообщалось, что аэропорты в четырех регионах России приостановили работу из-за беспилотников Вооруженных сил Украины. Аэропорты в Калуге, Пензе, Саранске и Саратове временно перестали принимать и отправлять рейсы.

Ранее губернатор Смоленской области рассказал подробности атаки на нефтебазу.