Средства ПВО сбили снаряды РСЗО HIMARS и «Ураган»

МО: средства ПВО за сутки сбили семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили семь снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS американского производства и «Ураган» советского производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, силы ПВО сбили 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции и над регионами России.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала российской специальной военной операции украинская армия потеряла 650 самолетов, 283 вертолета, 39047 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20127 танков и бронемашин, 1504 машины реактивных систем залпового огня и другой техники.

Ранее появились кадры уничтожения колонны РСЗО HIMARS в Херсонской области.