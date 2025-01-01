В первые минуты нового года ВСУ обстреляли Белгородскую область

В первые минуты наступления нового года была обстреляна Белгородская область. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под огонь попал Шебекинский округ. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Шебекино отмечено повреждение остекления в двух многоквартирных домах. Кроме того, зафиксированы случаи аварийного отключения электроэнергии в селах Зиборовка и Муром.

Данные о последствиях еще будут уточняться. Оперативные и аварийные службы начнут восстановительные работы с наступлением светлого времени суток.

31 декабря в Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ВСУ. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. По словам врачей, состояние у пострадавшего удовлетворительное. После оказания медицинской помощи он будет отпущен домой на амбулаторное лечение.

30 декабря Гладков сообщал, что украинские войска сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 раз беспилотниками и артснарядами.

Ранее украинский беспилотник атаковал пожарных в Горловке.