На Украине изменили порядок перевода в резерв

Зеленский подписал указ о прием в резерв военнообязанных до 25 лет

Владимир Зеленский подписал указ о прием в резерв военнообязанных до 25 лет — это касается тех, кто не проходил военную подготовку. Об этом, со ссылкой на сайт президента Украины, сообщает украинское издание «Страна».

«Военнообязанные, не достигшие 25 лет и прошедшие базовую общевоенную подготовку или базовую военную службу, принимаются на службу в резерве с их согласия», — сообщается в указе.

До этого Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому вернувшиеся из плена гражданские получат право на отсрочку от мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

Ранее женщины отбили призывника у сотрудников ТЦК в Ровно.