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Над Ростовской и Астраханской областями сбили пять беспилотников ВСУ

МО: системы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Ростовской и Астраханской областями
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Ростовской и Астраханской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинские войска попытались атаковать российские регионы в период с 11:30 до 14:00 мск. В результате над Ростовской областью были сбиты четыре дрона. Еще один беспилотник уничтожили над территорией Астраханской области.

Несколькими часами ранее российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Утром 31 декабря беспилотник ВСУ сбили в Северной Осетии. Глава республики Сергей Меняйло отметил, что аэропорт «Владикавказ» был закрыт для приема и отправки воздушных судов. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Смоленской области.

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