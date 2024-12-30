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Над двумя российскими регионами сбили два беспилотника ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотники в Брянской области и Краснодарском крае
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В понедельник, 30 декабря, с 10:00 до 12:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, один беспилотник перехватили над территорией Брянской области и один сбили над Краснодарским краем.

Также дежурные средства ПВО ночью уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Накануне беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал пожарных в Горловке Донецкой народной республики. Пожарные находились в укрытии, они не пострадали, уточнили в ведомстве. В результате атаки повреждена кабина автомобиля, добавили в МЧС.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал школу.

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Атаки БПЛА на Россию
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