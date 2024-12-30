В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Над территорией Брянской области сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны сбили летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений не зафиксировали. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Также дежурные средства ПВО ночью уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Накануне беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал пожарных в Горловке Донецкой народной республики. Пожарные находились в укрытии, они не пострадали, уточнили в ведомстве. В результате атаки повреждена кабина автомобиля, добавили в МЧС.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал школу.