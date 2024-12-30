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В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ
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Shutterstock

Над территорией Брянской области сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны сбили летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений не зафиксировали. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Также дежурные средства ПВО ночью уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Накануне беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал пожарных в Горловке Донецкой народной республики. Пожарные находились в укрытии, они не пострадали, уточнили в ведомстве. В результате атаки повреждена кабина автомобиля, добавили в МЧС.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал школу.

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Атаки БПЛА на Россию
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