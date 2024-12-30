ТАСС: Киев оттянул силы к линии обороны у границы с Днепропетровской областью

ВСУ отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Зафиксирована переброска украинских сил в районы населенных пунктов Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что украинское командование отвело значительную часть сил к Днепропетровской области.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ремонтно-эвакуационная группа ВДВ из Уссурийской области обнаружила и захватила трофейный американский БМП М113 в Кореневском районе Курской области.

Российские военные эвакуировали технику. Для этого десантники зацепили американский БМП на буксир, после чего доставили в ремонтное подразделение.

В конце ноября российские танкисты группировки «Восток» захватили в зоне проведения специальной военной операции бронетранспортер М113, который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). В Минобороны заявили, что «экипаж ВСУ трусливо бежал с передовой, не пытаясь эвакуировать технику».

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.