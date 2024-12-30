Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью

ТАСС: Киев оттянул силы к линии обороны у границы с Днепропетровской областью
close
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

ВСУ отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Зафиксирована переброска украинских сил в районы населенных пунктов Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что украинское командование отвело значительную часть сил к Днепропетровской области.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ремонтно-эвакуационная группа ВДВ из Уссурийской области обнаружила и захватила трофейный американский БМП М113 в Кореневском районе Курской области.

Российские военные эвакуировали технику. Для этого десантники зацепили американский БМП на буксир, после чего доставили в ремонтное подразделение.

В конце ноября российские танкисты группировки «Восток» захватили в зоне проведения специальной военной операции бронетранспортер М113, который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). В Минобороны заявили, что «экипаж ВСУ трусливо бежал с передовой, не пытаясь эвакуировать технику».

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами