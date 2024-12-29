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В ДНР сообщили, что ВСУ сбросили на Горловку два взрывоопасных предмета

СЦКК: ВСУ сбросили с дрона на Горловку два взрывоопасных предмета
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Stringer/dpa/Global Look Press

Украинские военнослужащие за два часа сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотников на Горловку. Об этом сообщили в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, атака была зафиксирована в 13.40 по московскому времени. Под обстрел попал Центрально-Городской и Никитовский районы населенного пункта. Информации о пострадавших не поступало.

До этого замполит первого стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным «Ярый» заявил, что российские войска за неделю продвинулись на километр в городе Курахово, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, всего за декабрь бойцы Вооруженных сил РФ на 4,5 километра продвинулись в этом населенном пункте. Он отметил, что сложность боев в Курахово заключается в высокоэтажной застройке города.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».

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