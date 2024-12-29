Объекты хуситов на берегу Красного моря подверглись атакам с воздуха

По объектам йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» в районе портов Эс-Салиф и Рас-Иса на побережье Красного моря были нанесены авиаудары. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Сообщается о двух попаданиях в казармы повстанцев неподалеку от нефтеналивного терминала в порту Рас-Иса.

Хуситы, в свою очередь, возложили ответственность за повреждения портовой инфраструктуры на Израиль.

26 декабря по аэропорту йеменской Саны израильскими военными был нанесен авиаудар. Также была атакована военно-воздушная база Ад-Дайлами и ее окрестности на севере столицы Йемена. В шиитском движении «Ансар Алла» заявили, что при воздушной бомбардировке гражданскому аэропорту, включая взлетно-посадочную полосу и зал вылетов, был нанесен значительный ущерб.

21 декабря сообщалось, что Сана подверглась массированному авиаудару со стороны Израиля.

Ранее хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковыми баллистическими ракетами.