Средства ПВО сбили четыре беспилотника над тремя областями России

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской, Ростовской и Орловской областями. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские средства ПВО перехватили украинские дроны в период с 13:00 до 15:00 по московскому времени. Два беспилотника перехватили над территорией Ростовской области и по одному БПЛА было сбито в небе над Брянской и Орловской областями.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атака украинского беспилотника привела к незначительным повреждениям постройки, расположенной на территории локомотивного депо в городе Сальске.

По его словам, в здании были выбиты стекла. Возгорание на месте падения дрона не зафиксировано. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

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