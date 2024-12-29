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Средства ПВО сбили четыре беспилотника над тремя областями России

Минобороны: средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над территорией страны
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Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской, Ростовской и Орловской областями. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские средства ПВО перехватили украинские дроны в период с 13:00 до 15:00 по московскому времени. Два беспилотника перехватили над территорией Ростовской области и по одному БПЛА было сбито в небе над Брянской и Орловской областями.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атака украинского беспилотника привела к незначительным повреждениям постройки, расположенной на территории локомотивного депо в городе Сальске.

По его словам, в здании были выбиты стекла. Возгорание на месте падения дрона не зафиксировано. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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