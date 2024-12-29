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Группировка «Запад» нанесла удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ

ТАСС: группировка «Запад» за сутки уничтожила 12 пунктов управления дронами ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Запад» в течение суток уничтожили 12 пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра данной группировки Иван Бигма, пишет ТАСС.

По его словам, за аналогичный период времени расчеты противовоздушной обороны в составе Вооруженных сил РФ ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Речь идет о дронах самолетного типа.

«Уничтожено 12 пунктов управления БПЛА и два полевых склада боеприпасов», — добавил начальник пресс-центра «Запада».

27 декабря министерство обороны РФ заявило, что за прошедшую неделю военнослужащие страны взяли под свой контроль восемь населенных пунктов. В частности, подразделения группировки войск «Запад» освободили три села — Ивановка в Донецкой народной республике (ДНР) и Лозовая, Загрызово в Харьковской области.

Бойцы группировок войск «Центр» и «Восток» вынудили украинских солдат покинуть населенные пункты Красное, Новый Труд и Сторожевое. Все три села находятся на территории ДНР.

В свою очередь, военные «Южной» группировки войск освободили донецкие населенные пункты Гигант и Островского.

Ранее расчет БПЛА в составе группировки войск «Запад» уничтожил танк немецкого производства в Харьковской области.

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