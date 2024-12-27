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Российские войска продвинулись на фронте под Купянском

Марочко сообщил, что под Купянском ВС РФ взяли под контроль половину Загрызово
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Станислав Красильников/РИА Новости

Под Купянском в Харьковской области российские войска взяли под контроль половину населенного пункта Загрызово. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас есть небольшое продвижение в Загрызово. <...> Мы контролируем практически половину населенного пункта», — заявил Марочко.

Командование Вооруженных сил Украины пыталось остановить продвижение российских войск направлением резервов, но ВС РФ смогли продвинуться вперед, несмотря на ожесточенное сопротивление.

До этого российские военнослужащие установили флаг РФ в городе Лозовая в Харьковской области.

24 декабря военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска завершили зачистку города Лозовая в Харьковской области, который был взят под контроль группировкой войск «Запад» 22 декабря. По его словам, российские военнослужащие продолжают продвигаться сразу в двух направлениях на Купянском участке фронта.

Ранее стало известно о боях за господствующие высоты в районе Северска в ДНР.

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