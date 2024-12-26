Лавров рассказал, как ВС РФ выбирают цели поражения на Украине

Лавров: РФ выбирает цели для нанесения ударов по Украине исходя из угроз стране

Россия выбирает цели для нанесения ударов на территории Украины исходя из угроз. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

По его словам, российские военные прицеливаются исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поражаются те точки, из которых ведется обстрел территории России, гражданских объектов.

«Цели для поражения на территории Украины мы подбираем исходя исключительно из угроз Российской Федерации», — подчеркнул Лавров, добавив, что ВС РФ не бьют по гражданским целям.

Дипломат добавил, что это могут быть и военные объекты, и предприятия оборонной промышленности, а также центры принятия решений в Киеве.

В этом же интервью Лавров заявил, что «пустые разговоры» об урегулировании конфликта на Украине Россию не устроят, необходимы надежные договоренности.

Ранее Лавров заявил, что продолжение терактов против гражданских объектов на российской территории будет с каждым разом встречать все более жесткий ответ.