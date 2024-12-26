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Россия заключила все оборонные контракты по востребованным вооружениям на 2025 год

Вице-премьер Мантуров: все оборонные контракты на 2025 год заключены
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Все оборонные контракты по наиболее востребованным вооружениям на наступающий год заключены, идет работа по контрактам на 2026 год. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «России-24».

По его словам, основной объем образцов вооружения на 2025 год уже поставлен, по каким-то позициям зафиксировано существенное даже перевыполнение.

«Сверстаны графики по 2025 году, и формируются уже графики на 2026 год, завершается работа по контрактации уже под 2026 год, то есть по 2025 году эта работа завершена», — сказал Мантуров.

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства 16 декабря сообщил, что в российские войска в 2024 году приняли свыше 427 тыс. военнослужащих. По его словам, ежедневно в стране заключают контракты более 1,2 тыс. человек.

Глава министерства также заявил, что украинские войска в 2024 году потеряли 560 тысяч военнослужащих.

Ранее в Госдуме заявили о кадровом дефиците в ВПК.

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