В Воронежской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен над территорией Воронежской области ночью 26 декабря. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, дежурные силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили дрон.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет, добавил Гусев.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 25 декабря силы ПВО сбили 23 беспилотника над Воронежской областью.

По словам Гусева, в одном из районов региона в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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