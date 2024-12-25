Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 230 солдат в Курской области

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины лишились более 230 бойцов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Российские войска продолжают вытеснять противника с территории Курской области.

С момента вторжения ВСУ в Курскую область, противник лишился 43 740 военнослужащих, а также 255 танков, 194 боевых машин пехоты.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщило, что было нанесено поражение нескольким украинским подразделениям в регионе. Были отбиты две вражеские контратаки.

13 декабря ведомство сообщало, что российские военные взяли под контроль три населенных пункта в Курской области: Плехово, Дарьино и Новоивановка. Это было сделано войсками группировки «Север».

В свою очередь, подразделения группировки войск «Центр» зашли на территории сел Желтое, Берестки и Заря.

Ранее россиянин оказался по горло в земле после удара ВСУ по его огороду.