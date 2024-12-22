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Американский офицер резко осудил возможное снижение мобилизационного возраста на Украине

Офицер Дэвис: снижение мобилизационного возраста на Украине является безумием
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Предложение снизить мобилизационный возраст на Украине — это безумие. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил заявил бывший офицер американской армии, подполковник запаса Дэниел Дэвис.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине проигран. Дэвис выразил недоумение тем, что многие на Украине и на Западе так стремятся уничтожить еще одно поколение молодых украинцев, когда их участие в боевых действиях уже не может ничего изменить.

Отставной военный отметил, что снижение мобилизационного возраста может только увеличить потери и вызвать нехватку трудоспособного населения для будущего восстановления Украины.

Дэвис заявил, что поддержка Вашингтоном такой безумной политики является аморальной и возмутился тем, что никто не ценит жизни жителей Украины.

21 декабря сообщалось, что Верховная рада уволит советника комитета по вопросам экономического развития Назария Волянского за слова о скором снижении мобилизационного возраста на Украине.

Ранее Белый дом потребовал от Киева понизить минимальный возраст мобилизации.

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