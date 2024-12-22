В Белом доме прокомментировали состояние американского ВПК

Белый дом: США нужно еще много времени, чтобы восстановить свой ВПК

Соединенные Штаты будут вынуждены потратить еще много времени, чтобы привести свой военно-промышленный комплекс в должное состояние, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что когда вступил в нынешнюю должность, то обратил внимание на то, что оборонно-промышленная база США была «невероятно ослаблена». Соединенные Штаты не производили боеприпасы, подводные лодки, военные корабли, а также не разрабатывали технологии, необходимые для эффективного сдерживания.

Салливан добавил, что за последние четыре года США удалось сделать много шагов, чтобы восстановить американскую военно-промышленную сферу, но чтобы вернуть ее на должный уровень потребуется еще немало времени.

В ноябре сообщалось, что министерство обороны США обновило план по «оживлению» военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

В качестве ключевой цели в документе указано укрепление «тонких» мест в цепочках поставок вооружений. Речь идет о проблемах, которые стали очевидны на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее в США решили нарастить производство дронов, учитывая ход конфликта на Украине.