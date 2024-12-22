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Российские военные завершили зачистку Анновки в ДНР

Пушилин заявил о завершении зачистки освобожденной Анновки в ДНР
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РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ завершили зачистку населенного пункта Анновка в Донецкой народной республике (ДНР), который был освобожден 17 декабря. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Уже населенный пункт зачищен, наши подразделения пошли дальше», — сказал он на видео.

20 декабря глава ДНР сообщил, что российские бойцы не рассчитывают на легкое продвижение в Донбассе, так как подразделения украинской армии выстроили там «очень серьезные» укрепрайоны.

До этого Пушилин сказал, что в настоящее время форсировать события в Курахово нельзя, но при этом подчеркнул, что его взятие под контроль ВС РФ является делом времени. Он отметил, что ситуация в Курахово для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала критической, ведь «единственный путь снабжения находится под огнем».

Накануне президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что военные ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, куда отходят. Также он подчеркнул, что ВС России продвигаются вперед, тогда как личный состав и техника украинской армии истощаются.

Ранее Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в Торецке, а также у Покровска и Димитрова.

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